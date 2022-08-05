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В московском метро заметили «древнеегипетского фараона»

В московском метро заметили «древнеегипетского фараона»
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

В столичной подземке заметили «древнеегипетского фараона». Фотография пассажира в соответствующем костюме была опубликована в группе «Подслушано Метро Москвы» соцсети «ВКонтакте». «На нашем метро можно даже в Египет доехать», — иронично подписал снимок автор публикации.

На фото запечатлен маскарадный образ одного из пассажиров: полосатый головной убор, синяя туника и «золотая» юбка с декоративным элементом, напоминающим передник.

«Фараон в путешествии», «Царь скорпионов», «Фараон с "Алиэкспресса"», «Древнеегипетский фараон Данунах», «Это мигрант. Видимо, у него регистрации нет — вот он и загримировался», — начали упражняться в юморе комментаторы под постом.

Юзеры также предположили, откуда «египтянин» мог появиться и куда направляется: «Прибыл на машине времени», «Заблудился в поиске жены», «Забыл переодеться после бурной ночи», «Едет до станции "Древний Египет"».

Ранее на поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира. На кадрах запечатлено, что птица устроилась на потолочном поручне вагона, выбрав место ровно над молодым человеком — единственным пассажиром на сиденье.

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