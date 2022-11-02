В Москве раскрыли «дело о двух скелетах»

О завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летного ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в убийстве двух своих знакомых, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Скелетированные останки двух мужчин были обнаружены в сентябре 2021 года, когда обвиняемый обратился к знакомому с просьбой помочь ему вырыть яму для захоронения, последний незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего фигурант был задержан», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне и июле 2021 года, обвиняемый в Преображенском районе убил двух своих собутыльников, а их тела спрятал в заброшенном здании, где их скелеты позже и обнаружили. При расследовании этих преступлений раскрылось, что в августе того же года еще одного знакомого он из ревности угрожал убить и в итоге ранил ножом.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), пункту «в» части 2 статьи 115 («Причинение легкого вреда здоровью») и част 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») УК России.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось об убийстве в Москве 66-летней женщины. По подозрению в преступлении задержан ее 23-летний племянник.