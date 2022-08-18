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Демонтаж вывески IKEA в московском ТЦ попал на видео

Демонтаж вывески IKEA в московском ТЦ попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В столичном ТЦ «Авиапарк» начали демонтаж вывески магазина IKEA. Процесс попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». На кадрах видно, как рабочие снимают фирменный желтый логотип сети с фасада «Авиапарка».

Многие пользователи отнеслись к окончательному уходу IKEA с грустью. «Жаль, хороший магазин», «Ушла легенда», «Эмоции, как будто Олимпийский мишка улетает», — написали комментаторы.

Кто-то с юмором предположил, что на замену магазинам IKEA придет бренд «Мебель и точка». А некоторые фолловеры признались, что никогда не любили популярный бренд товаров для дома и не понимают ажиотажа вокруг его ухода из России.

Ранее интернет-магазин IKEA объявил о завершении распродажи своих товаров в России. В дальнейшем сеть будет работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.

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