Демонтаж вывески IKEA в московском ТЦ попал на видео

Многие пользователи отнеслись к окончательному уходу IKEA с грустью. «Жаль, хороший магазин», «Ушла легенда», «Эмоции, как будто Олимпийский мишка улетает», — написали комментаторы.

Кто-то с юмором предположил, что на замену магазинам IKEA придет бренд «Мебель и точка». А некоторые фолловеры признались, что никогда не любили популярный бренд товаров для дома и не понимают ажиотажа вокруг его ухода из России.

Ранее интернет-магазин IKEA объявил о завершении распродажи своих товаров в России. В дальнейшем сеть будет работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.