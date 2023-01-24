Назван самый популярный день для покупки квартиры в Москве

Самый популярный для покупки квартиры в Москве день недели «Известиям» назвали аналитики группы компаний «Страна Девелопмент». Покупатели жилья в столице предпочитают делать это в конце рабочей недели.

«В Москве самый "продаваемый" день для квартир — пятница», — говорится в сообщении.

Наиболее популярным типом квартир у клиентов компании является так называемая «евротрешка», средняя площадь которой составляет 60-66 квадратных метров. При этом 95 процентов клиентов компании покупают жилье в ипотеку, а пять процентов — по полной оплате.

По данным аналитиков, 21 процент покупателей составили москвичи, остальные 79 процентов — покупатели из регионов. При этом, половина будущих собственников квартир — люди семейные.

Ранее были названы самые популярные у покупателей жилья районы Москвы.