Назван самый популярный день для покупки квартиры в Москве
Самый популярный для покупки квартиры в Москве день недели «Известиям» назвали аналитики группы компаний «Страна Девелопмент». Покупатели жилья в столице предпочитают делать это в конце рабочей недели.
«В Москве самый "продаваемый" день для квартир — пятница», — говорится в сообщении.
Наиболее популярным типом квартир у клиентов компании является так называемая «евротрешка», средняя площадь которой составляет 60-66 квадратных метров. При этом 95 процентов клиентов компании покупают жилье в ипотеку, а пять процентов — по полной оплате.
По данным аналитиков, 21 процент покупателей составили москвичи, остальные 79 процентов — покупатели из регионов. При этом, половина будущих собственников квартир — люди семейные.
Ранее были названы самые популярные у покупателей жилья районы Москвы.