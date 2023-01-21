Названы самые популярные у покупателей жилья районы Москвы

Самые популярные у покупателей жилья районы Москвы назвали аналитики ЦИАН, передает «РБК-Недвижимость». Наиболее востребованным по итогам 2022-го года стал район Сокол.

«На втором месте по интересу покупателей Гагаринский район, где много зеленых зон и преобладают престижные сталинки, отметили в компании. На третьем месте район Куркино, который, несмотря на удаленность от центра (находится за МКАД), стал популярным местом за счет низкой плотности застройки и развитой инфраструктуры», — говорится в материале.

Спросом у покупателей в прошлом году пользовались также Бескудниковский район и Южное Тушино, отметили эксперты. Кроме того, интерес к покупке жилья вызывали районы Строгино, Преображенское и Сокольники. По словам аналитиков, во многих секторах города есть территории с устойчивым спросом на вторичное жилье.

Ранее аналитики выявили районы Москвы с максимально подешевевшим жильем.