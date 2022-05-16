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Москвичи признались в нелюбви к Дню города

Москвичи признались в нелюбви к Дню города
Фото: Денисов Роман / ТАСС

Старое фото празднования Дня города в столице вызвало у москвичей различные эмоции. Снимок гуляний в честь 850-летия города выложили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Многие москвичи в комментариях признались, что им не нравится этот день. «Никогда не любила и не люблю до сих пор День города, москвичей на этом "празднике жизни" редко встретишь», — написала одна из пользовательниц. С ней согласились другие участники дискуссии. «Мне кажется, что День города устраивают не для нас», — поделилась своим ощущением одна из комментаторов. Кто-то заявил, что этот праздник больше популярен среди гостей столицы.

В комментариях нашлись очевидцы празднования 850-летия Москвы. «Чтоб понять размах того праздника, нужно было фоткать концерт Жан-Мишель Жарра у "Университета". Как там никого не подавили — не знаю. Очень много было народу, несколько миллионов. Сам там был, еле вылез потом», — поделился воспоминаниями мужчина. Другая пользовательница рассказала, что в 1997 году она пошла в школу и тоже была на том Дне города.

Ранее москвичи вспомнили об одном из первых рок-концертов в здании стадиона «Олимпийский», который состоялся 26 июля 1987 года.

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