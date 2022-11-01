Собянин пригласил москвичей отметить День народного единства

День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года пригласил отметить москвичей мэр города Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем блоге.

«На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы», — сообщил глава города. В рамках экспозиции запланирован показ инсталляций «Белорусский вокзал» и «Окна времени», посвященных ополченцам и участникам обороны. Также будет организована демонстрация кинохроники.

С 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдет фестиваль «День народного единства». Кроме того, на 4 ноября запланирована традиционная акция «Ночь искусств», посвященная Году культурного наследия народов России. Всего с 3 по 6 ноября в столице состоится более 160 мероприятий, посвященных празднику.

«Большинство мероприятий — бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий», — отметил Собянин.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на День народного единства в Москве. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снега и дождя в этот день не ожидается.