Синоптики спрогнозировали погоду на День народного единства в Москве

Погоду на 4 ноября — День народного единства — в Москве спрогнозировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что снега и дождя в этот день не ожидается.

«Предварительно модели показывают, что существенных осадков на 4 число не ожидается. Такого тепла, как мы наблюдаем сейчас, уже не будет. Сильного ветра в прогнозах нет», — сообщила метеоролог.

Согласно климатическим нормам, 4 ноября среднесуточная температура в столице должна быть плюс один градус тепла. Ожидается, что в этом году температура будет близка именно к такой норме, подчеркнула Позднякова и добавила, что атмосферное давление в этот день будет высоким.

Ранее метеоролог предупредила об аномально теплом ноябре в Москве.