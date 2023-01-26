Роспотребнадзор вынудил бизнес-коуча вернуть москвичу деньги за онлайн-курс

Вернуть москвичу деньги за онлайн-курс вынудило бизнес-коуча столичное управление Роспотребнадзора. Для этого специалистам ведомства пришлось обратиться в суд.

«"Открой свое дело и стань мастером премиум-уровня", — такие рекламные лозунги сподвигли жителя Москвы на покупку онлайн-курса о том, как запустить собственный успешный бьюти-проект. Организаторы утверждали, что семинары помогут найти щедрых клиентов, поднять самооценку и обрести известность», — говорится в сообщении.

Москвич заплатил 108 тысяч рублей и приступил к онлайн-занятиям. Однако качество курса его не устроило, и он потребовал вернуть деньги, написав претензию в адрес ИП. Обращение осталось без ответа, и тогда пострадавший пожаловался в Управление Роспотребнадзора по Москве, которое подало иск в суд. В результате истцу было присуждено в общей сложности 130 тысяч рублей.

Как уточнили на сайте ведомства, с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя подлежит взысканию сумма, оплаченная по договору оказания услуг (за вычетом стоимости понесенных исполнителем услуги расходов) в размере 72 тысяч рублей, компенсация морального вреда — шесть тысяч рублей, штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом, — 39 тысяч рублей, расходы потребителя — 13 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с предложением работы. Злоумышленники размещают в сети вакансии о поиске сотрудников, а затем входят в доверие к соискателю и похищают деньги.