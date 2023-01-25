Россиян предупредили о мошеннической схеме с предложением работы

О схеме мошенников с предложением работы россиян предупредил «Сбер». Злоумышленники размещают в сети вакансии о поиске сотрудников, а затем входят в доверие к соискателю и похищают деньги.

«Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты. Новому сотруднику могут даже поставить рабочую задачу, чтобы вызвать доверие к компании. Главная опасность кроется вот в чем. "Работодатель" попросит сказать код из СМС, которая поступит новому сотруднику. Якобы это нужно для перечисления гонорара», — пояснили в «Сбере».

Россиянам напомнили, что одноразовые пароли из СМС и три цифры с оборота банковской карты нельзя называть никому. Эти данные требуют только мошенники, подчеркнули в «Сбере». Кроме того, перед откликом на вакансию лучше проверить, как выглядит профиль работодателя и существует ли указанная компания в реальности.

Ранее россиянам раскрыли распространенный метод получения мошенниками личных данных. Личную информацию аферисты могут узнать благодаря номеру телефона.