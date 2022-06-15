Дептранс назвал три самых популярных пляжа Москвы

Три самых популярных водоема Москвы назвал в Telegram-канале столичный Дептранс.

«В Москву, наконец, пришло настоящее лето, и многие предпочитают проводить время у воды. За эти выходные на автобусах до городских пляжей доехало около 300 тысяч пассажиров, а самым популярным направлением стал Серебряный Бор — туда автобусы отвезли более 78 тысяч человек», — заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В топ-3 популярных мест отдыха попал водоем в Серебряном Бору, озеро Школьное в Зеленограде и Большой садовый пруд. Как отмечает ведомство, построить маршрут до пляжей можно на Едином транспортном портале.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы. На местах производился отбор проб воды водоемов в купальной и прибрежной зонах и песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.