Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве

О пробках до девяти баллов в Москве предупредили в Telegram-канале столичного Дептранса. По данным специалистов ведомства, сложная дорожно-транспортная ситуация ожидается к вечеру во вторник, 27 декабря.

«Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов. Движение будет местами затруднено — в основном, в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

Москвичам для экономии времени рекомендовали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. По центру города лучше передвигаться на метро, а по магистралям — на наземном транспорте или такси. Речь идет о Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском и Варшавском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском и Волгоградском проспектах, а также о Профсоюзной улице.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде. Снег усилится уже во вторник, 27 декабря.