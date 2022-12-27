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09:06, 27 декабря 2022
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Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде на текущей неделе. Его слова передает РИА Новости.

Снег усилится уже во вторник, 27 декабря. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря также ожидается снегопад. По прогнозу синоптика, высота снега повысится на 5-8 сантиметров, при этом уже на данный момент она составляет больше 20 сантиметров, что выше нормы. «Так что к новогодней ночи высота снега будет большая», -- заключил он.

Температура воздуха в течение недели будет повышаться, во вторник она поднимется с минус 8 до нуля градусов, в среду и четверг дневная температура составит от нуля до минус 2 градусов, а в пятницу ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь.

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