Депздрав Москвы прокомментировал информацию о дефиците популярного антибиотика

Информацию о дефиците популярного антибиотика «Амоксиклава» в столичных аптеках прокомментировал Депздрав Москвы. Комментарий пресс-службы ведомства цитирует РИА Новости.

«В настоящее время на фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас "Амоксиклава" — более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных, и медицинских организациях города Москвы», — опроверг сообщения СМИ Депздрав. Товарный запас наиболее часто применяемой дозировки 875 мг+125 мг составляет 12 месяцев, уточнило ведомство.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что препараты на основе амоксициллина имеются в свободной продаже в российских аптеках. «Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов», — цитирует ТАСС ведомство.

Ранее в СМИ сообщили об исчезновении «Амоксиклава» из московских аптек. В пресс-службе Минпромторга России дефицит объяснили сезонным подъемом заболеваемости инфекционными болезнями, а также приобретением препарата в аптеках гражданами «про запас».