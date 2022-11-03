Названы маскирующиеся под каменные деревянные усадьбы Москвы

Деревянные усадьбы Москвы, маскирующиеся под каменные, назвал «Мосленте» создатель виртуального музея наличников, знаток русской деревянной резьбы Иван Хафизов. По его словам, в столице сохранилось примерно 50 деревянных домов.

«Усадьбы Кусково и Останкино — это оштукатуренные деревянные здания, и если не знать, из чего они сделаны, вполне можно принять их за каменные», — рассказал Хафизов.

Один из деревянных домов сохранился в районе Замоскворечье, на улице Большая Ордынка, 45. Это серое здание, обшитое досками, его легко спутать с каменным.

«Несмотря на то, что это объект охраны федерального значения, я мимо него сто раз ходил, и опять пройду, не обратив внимания. Хоть ему уже 200 лет, для меня, как для человека, интересующегося резьбой, он никакого интереса не представляет», — заявил герой интервью.

Ранее москвичам раскрыли секрет уборной с тайной дверью в музее-усадьбе «Кусково». Она представляет собой небольшую комнату, обитую английским ситцем.