Деревянный дом в центре Москвы восхитил пользователей сети

Фотографией найденного в центре столицы деревянного дома поделилась подписчица сообщества «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Увиденное восхитило пользователей сети.

«Тишина и покой в центре шумного города», — подписала снимок москвичка. На фото изображен деревянный двухэтажный дом, за которым виднеется памятник Петру Первому на Крымской набережной.

Некоторые юзеры узнали дом и назвали его адрес — 1-й Голутвинский переулок, 14. Они уточнили, что это Китайское подворье патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая. Но большинство подписчиков интернет-группы сильно удивились, что в Москве до сих пор существуют такие здания.

«Сказка», «Ничего себе оазис! Я думала, что подобное есть только в городке художников на Соколе, ан нет», «Надо же! До сих пор не снесли», «Вперед! В прошлое!» — написали они.

Ранее в Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом. Он находится в Мансуровском переулке.