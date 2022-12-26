17:16, 26 декабря 2022
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«Волшебный десант» Дедов Морозов высадился у детской больницы в Москве
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
«Волшебный десант» Дедов Морозов высадился у Морозовской детской больницы и попал на видео в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В костюмы новогодних волшебников нарядились сотрудники МЧС.
Спасатели спустились по тросам с крыши здания больницы и попали в палаты. Там они поздравили пациентов и их родителей. У площади около медучреждения в это время выступил оркестр в костюмах снеговиков.
Ранее Дед Мороз поздравил юных пациентов московского областного онкологического центра. Новогодний волшебник и Снегурочка поднялись на автовышке к окнам медучреждения.