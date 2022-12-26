«Волшебный десант» Дедов Морозов высадился у детской больницы в Москве

Спасатели спустились по тросам с крыши здания больницы и попали в палаты. Там они поздравили пациентов и их родителей. У площади около медучреждения в это время выступил оркестр в костюмах снеговиков.

Ранее Дед Мороз поздравил юных пациентов московского областного онкологического центра. Новогодний волшебник и Снегурочка поднялись на автовышке к окнам медучреждения.