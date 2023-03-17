Названа стоимость самой дешевой дачи в Московской области

Стоимость самой дешевой дачи в Московской области назвали в интервью РИА Новости аналитики компании «Мир квартир». Ее выставили на продажу за 200 тысяч рублей в СНТ «Бруски» в 90 километрах от МКАД.

Дом (дачная бытовка) площадью восемь «квадратов» расположен на участке в 6,5 соток. Есть электричество, рядом находится пруд, пригодный для купания. На втором месте самых дешевых загородных дач оказался лот, расположенный в Воскресенском районе (124 километра от МКАД). Дом площадью 20 квадратных метров с электричеством и возможностью прописки стоит на участке в пять соток. Его готовы продать за 220 тысяч рублей.

За 250 тысяч рублей предлагается дом на участке 10 соток. Он находится в Шатурском районе Подмосковья (деревня Ивановская, 140 километров от МКАД). Строение расположено рядом с озерами Долгое и Великое.

Ранее в январе 2023 года за 250-300 тысяч рублей к продаже на территории Московской области предлагались участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.