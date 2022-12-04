Названа дешевеющая перед Новым годом категория товаров
Дешевеющую перед Новым годом категорию товаров назвал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его словам, это сезонные летние вещи.
Цены на остальные товары и услуги при наилучшем раскладе немного повысятся или останутся на месте, предупредил эксперт. При этом значительного роста он не ожидает из-за достаточно низкого покупательского спроса.
«Почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции», — пояснил Черников. К примеру, подорожание энергоресурсов приводит к росту цен на удобрения, из-за чего растут импортные цены на пальмовое масло, входящее в состав многих продуктов питания.
Ранее россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что пик инфляционной нагрузки уже пройден.