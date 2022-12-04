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17:27, 04 декабря 2022
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Названа дешевеющая перед Новым годом категория товаров

Названа дешевеющая перед Новым годом категория товаров
Фото: Nick de Partee / Unsplash

Дешевеющую перед Новым годом категорию товаров назвал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его словам, это сезонные летние вещи.

Цены на остальные товары и услуги при наилучшем раскладе немного повысятся или останутся на месте, предупредил эксперт. При этом значительного роста он не ожидает из-за достаточно низкого покупательского спроса.

«Почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции», — пояснил Черников. К примеру, подорожание энергоресурсов приводит к росту цен на удобрения, из-за чего растут импортные цены на пальмовое масло, входящее в состав многих продуктов питания.

Ранее россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что пик инфляционной нагрузки уже пройден.

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