Названы российские города с подешевевшими комнатами

Москва оказалась в пятерке лидеров городов с подешевевшими комнатами. Такие данные в своем исследовании называет федеральный портал «Мир квартир», результаты которого имеются в распоряжении «РБК-Недвижимости».

«Только в пяти российских городах стоимость выставленных на продажу комнат, по данным «Мира квартир», за год снизилась. В Севастополе они подешевели на 7,9 процента, в Сочи — на 5,6 процента, в Симферополе — на 4,7 процента, а в Махачкале и Москве на — 1,7 процента и 0,3 процента соответственно», — говорится в материалах исследования.

При этом средняя стоимость комнаты в России выросла на 13 процентов, составив 1,1 миллиона рублей. За прошедший год подорожание таких объектов недвижимости было зафиксировано в 65 из 70 городов с крупными рынками вторичного жилья.

Больше всего комнаты подорожали в Чите — на 41,9 процента, Ставрополе — на 40,8 процента, Улан-Удэ — на 40,1 процента, Казани — на 37,3 процента и Барнауле — на 36,2 процента.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья.