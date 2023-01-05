Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья

Лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья на вторичном рынке недвижимости стала Москва, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«По сравнению с началом 2022 года к январю 2023 года больше всего среди мегаполисов количество выставленных на продажу вторичных квартир выросло в Москве — на 24,8 процента», — говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге оказался Новосибирск с увеличением предложения на 22,1 процента, на третьем расположился Воронеж с ростом на 16,9 процента. Также в первую пятерку вошли Уфа и Омск, получив прибавку в 14,7 и 10,5 процента соответственно.

Ранее были раскрыты цены на самые дорогие квартиры в Москве. По их данным, ультрадорогих лотов не коснулось общее падение цен на недвижимость.