Названы районы с самыми дешевыми квартирами в Москве

Районы с самыми дешевыми квартирами в Москве называют сообщил «Известия» со ссылкой на сервис анализа рынка новостроек bnMAP.pro. По этим данным, саое доступное жилье сегодня продается в Кузьминках.

«Как выяснили аналитики, самый доступный район сейчас — это Кузьминки, здесь средний бюджет составляет 4,873 миллиона рублей за лот. При этом за месяц цены в районе выросли на 1,1 процента. В Кузьминках сейчас экспонируется два проекта», — говорится в сообщении.

На втором месте по относительной дещевизне жилья находится район Крюково. В среднем квартиру здесь можно купить за 7,175 миллиона рублей. Цены за месяц при этом упали на 0,3 процента. Сейчас в районе экспонируется восемь корпусов в составе одного проекта.

Тройку лидеров с самым доступным жильем замыкает район Митино. Средний бюджет покупки жилой недвижимости здесь составляет 8,786 миллиона рублей — за месяц этот показатель снизился на 1,1 процента. На продажу там выставлены квартиры в 14 корпусах жилых комплексов.

Эксперты отметили, что сейчас в границах старой Москвы можно найти варианты жилья стоимостью до пяти миллионов рублей.

Ранее была раскрыта стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы.