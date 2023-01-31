Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы

Стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы раскрыли в РБК со ссылкой на данные компании «Метриум». Самая доступная квартира в ЦАО — студия в новостройке площадью 12,7 квадратных метра в апарт-комплексе в Мещанском районе, ее можно приобрести за 4,7 миллиона рублей.

По данным экспертов, в центре дешевле 10 миллионов рублей можно купить только апартаменты, часть из которых будут «самодельными» с расположением в подвалах и мансардах. Цены на квартиры начинаются от 12,9 миллиона рублей, при этом столько будут стоить лоты, расположенные ближе к Третьему транспортному кольцу.

Еще один вариант обзавестись жильем в центре — приобрести комнату. «К примеру, за 4,7 миллиона рублей предлагается 1/4 доли в четырехкомнатной квартире в Студенецком переулке, в пешей доступности от станции метро «Улица 1905 года». Это комната 16 квадратных метров. Состояние — под ремонт. Высокие потолки, теплые кирпичные стены, установлен стеклопакет», — рассказала главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

В некоторых случаях за 10 миллионов рублей в центре Москвы можно купить квартиру, продающуюся в срочном порядке. Как правило, это небольшие студии, которые быстро находят покупателей, отметил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Ранее аналитики перечислили районы с самым дешевым жильем в Москве. Наиболее доступные по цене квартиры на первичном рынке находятся в Кузьминках, Вешняках и Филимонковском. На вторичном — в Молжаниновском районе, Чертанове Центральном и Северном Медведкове.