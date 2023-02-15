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03:40, 15 февраля 2023
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Названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Названы столичные районы с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Столичные районы с самыми недорогими квартирами в новостройках были названы в материале «Известий» со ссылкой на популярный сервис объявлений. Наиболее дешевый вариант студии со стоимостью 225 тысяч рублей за «квадрат» находится в районе Митино.

Недорогие лоты в новостройках в пределах старой Москвы были также обнаружены в Ярославском районе и в Чертанове Южном. Там стоимость небольших квартир-студий оценивается в 236 тысяч и 258 тысяч рублей за квадратный метр.

215 000
рублей

стоит квадратный метр «однушки» в Новой Москве

Самые дешевые однокомнатные квартиры стоимостью 215 тысяч за один квадратный метр находятся в поселении Московском в Новой Москве. В Митине квадратный метр «однушки» оценивается в 221 тысячу рублей, в а Алтуфьеве — в 225 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что переделанный под квартиру 18-метровый гараж выставили на продажу в Подмосковье за 1,3 миллиона рублей.

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