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20:18, 11 февраля 2023
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Переделанный под квартиру 18-метровый гараж выставили на продажу в Подмосковье

Переделанный под квартиру 18-метровый гараж выставили на продажу в Подмосковье
Фото: avito.ru

Гараж площадью 18 квадратных метров, переделанный под квартиру, выставили на продажу в Подмосковье. Соответствующее объявление появилось на популярном классифайде.

Гараж в Химках со спальней, санузлом и кухонным уголком предлагается приобрести за 1,3 миллиона рублей. Автор лота уточнил, что жилье утеплено и обшито вагонкой.

«Подвал под всем гаражом отделан кафельной плиткой. Дренажная система в подвале, водонагреватель, насосы. Канализация сливается в септик. Единственная особенность — нужно привозить воду», — сообщил продавец. Гараж, по его словам, расположен в километре от станции «Молжаниново».

Ранее в Подмосковье появилось объявление о сдаче в аренду избы Бабы-Яги. Строение на курьих ножках расположено на территории подмосковной деревни Мисайлово.

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