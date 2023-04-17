Названы три округа Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Три округа Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках назвали РБК аналитики компании «Метриум». Лидером рейтинга стал Зеленоград, где квадратный метр нового жилья в массовом стоит около 216 тысяч рублей за квадратный метр.

Второе место занял Юго-Западный административный округ со средней стоимостью квадратного метра в 256 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул юго-восток Москвы — там «квадрат» жилья в новостройке продается в среднем за 269 тысяч рублей. При этом больше всего на рынке недвижимости в сегменте новостроек представлено однокомнатных квартир и небольших студий.

Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова отметила, что застройщики все чаще предлагают покупателям большие скидки на жилье из-за спада спроса на новое жилье. Разница в цене при полной оплате и при рассрочке может достигать 30 процентов, отметила она.

Ранее стало известно, что стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве превысила один миллион рублей за квадратный метр.