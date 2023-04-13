Раскрыта стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве

Стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве раскрыли «Известиям» аналитики компании «Этажи». По их данным, цена квадратного метра такой недвижимости превышает один миллион рублей.

Так, апартаменты площадью 8,3 квадратного метра с отделкой и панорамными окнами продаются в деловом центре «Москва-Сити» за 9,7 миллиона рублей. Несмотря на небольшую площадь, такое жилье входит в сегмент бизнес-класса и подходит как для проживания, так и для предпринимательской деятельности, отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Ранее риелтор назвал варианты покупки недорогого жилья в Москве. По его словам, в столице можно приобрести небольшие студии за цену до шести миллионов рублей.