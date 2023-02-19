Названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир

Районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир «Известиям» назвали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». По данным компании, лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Люблино.

«Самое большое количество квартир до 6 млн рублей представлено в районе Люблино — 202 штуки, на втором месте — Митино — 166 штук, на третьем — Крюково — 138 штук, сообщили аналитики», — говорится в сообщении. За год количество недорогих квартир в этих районах увеличилось в шесть раз.

По словам специалистов, в Крюкове можно найти жилье от 4,5 миллиона рублей, в Южном Бутове — от 4,8 миллиона рублей. В Митине недорогие квартиры стоят от 4,9 миллиона рублей, в Люблине — от 5,6 миллиона рублей, в Метрогородке — от 5,4 миллиона рублей.

В основном по такой цене продаются квартиры-студии от 18,6 до 25,7 квадратного метра. Прирост предложения дешевого жилья в вышеперечисленных районах эксперты связывают с ростом предложения таких студий.

Ранее были названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы.