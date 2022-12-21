Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

За 250 тысяч рублей в столице можно приобрести 1/43 доли в квартире в 950 метрах от станции метро «Римская». За эту сумму обещают полное юридическое сопровождение вплоть до штампа с регистрацией в паспорте. А за 2,59 миллиона рублей в десяти минутах от станции метро «Бауманская» продается вариант с дизайнерским евроремонтом площадью 15 квадратных метров. Однако специалисты считают его апартаментами, по их прогнозам жильем он признан не будет.

За 2,65 миллиона рублей в районе метро «Текстильщики» продаются апартаменты в формате студии площадью 13,7 квадратного метра. Здесь невозможно оформить регистрацию, однако вариант подойдет для сдачи в аренду.