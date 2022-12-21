Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве
Стоимость самой дешевой квартиры в Москве назвали РИА Недвижимость опрошенные риелторы. Агентство составило рейтинг из десяти самых дешевых вариантов жилья в столице.
«За 2,8 миллиона рублей в районе станции метро "Щелковская" продается маленькая и уютная студия площадью 11 "квадратов". Квартира, судя по фотографиям, требует хорошего ремонта», — говорится в сообщении.
Продавец жилья обещает потенциальному покупателю при необходимости помочь с ипотекой, установить новую металлическую дверь, приборы учета на свет и воду и провести все коммуникации. Кроме того, владелец квартиры готов сделать скидку в 50 тысяч рублей.
За 250 тысяч рублей в столице можно приобрести 1/43 доли в квартире в 950 метрах от станции метро «Римская». За эту сумму обещают полное юридическое сопровождение вплоть до штампа с регистрацией в паспорте. А за 2,59 миллиона рублей в десяти минутах от станции метро «Бауманская» продается вариант с дизайнерским евроремонтом площадью 15 квадратных метров. Однако специалисты считают его апартаментами, по их прогнозам жильем он признан не будет.
За 2,65 миллиона рублей в районе метро «Текстильщики» продаются апартаменты в формате студии площадью 13,7 квадратного метра. Здесь невозможно оформить регистрацию, однако вариант подойдет для сдачи в аренду.
«В Новой Москве в районе станции метро "Говорово" и 35 минутах на машине от аэропорта Внуково. На сайте "Мира квартир" продавец студии площадью в 11,4 "квадрата" обещает полное юридическое сопровождение, близость к паркам и лесным массивам, а также возможное оформление в ипотеку с первоначальным взносом в 20 процентов», — говорится в материале.
Кроме того, варианты стоимостью до четырех миллионов рублей приставлены на рынке недвижимости у метро «Филатов луг» в Новой Москве (студия 17,4 квадратных метра за 2,99 миллиона), у метро «Планерная» (студия в 11 квадратных метров стоимостью 3,1 миллиона рублей), в ЖК «Румянцево парк» (студия 10,1 квадратных метра за 3,15 миллиона рублей).
Есть и необычные предложения — например, поселиться в апарт-отеле в Черемушках. За 3,46 миллиона рублей здесь можно получить готовую двухуровневую студию с евроремонтом площадью 14,3 квадратных метра. А за четыре миллиона рублей можно приобрести квартиру в доме 1980 года постройки недалеко от станции МЦД «Перерва». Ее площадь составляет 20,1 квадратного метра. Квартира продается с дизайнерским ремонтом, кондиционером и качественной звукоизоляцией, отметили в РИА Недвижимость.
Ранее были названы районы старой Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках комфорт-класса. Стало известно, что наибольшее снижение цен по итогам октября 2022 года по сравнению с сентябрем было замечено в Молжаниновском районе, где средняя стоимость квартир на первичном рынке снизилась на 6,47 процента — с 234,7 до 219,5 тысячи рублей за «квадрат».