Стали известны районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках

Районы старой Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках комфорт-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон».

Стало известно, что наибольшее снижение цен по итогам октября 2022 года по сравнению с сентябрем было замечено в Молжаниновском районе, где средняя стоимость квартир на первичном рынке снизилась на 6,47 процента — с 234,7 до 219,5 тысячи рублей за «квадрат».

Вторая позиция в списке у района Отрадное с 6,19 процента и 246,7 тысячи рублей за квадратный метр в октябре. Третье место рейтинга досталось Северному Медведково, где средняя цена жилья в новостройках комфорт-класса упала на 5,75 процента и составила 230 тысяч рублей за «квадрат». В пятерку лидеров также вошли Дмитровский район (минус 5,71 процента) и Алтуфьевский район (минус 5,51 процента).

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках комфорт-класса всей старой Москвы за месяц снизилась на 3 процента и составила 275 тысяч рублей, сообщают эксперты.

Ранее были названы города-миллионники с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Москва и Санкт-Петербург заняли последние строчки рейтинга.