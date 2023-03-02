Город
05:32, 02 марта 2023
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Названы подмосковные города с самыми дешевыми студиями

Названы подмосковные города с самыми дешевыми студиями
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подмосковные города с самыми дешевыми студиями названы называет РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимость». Лидером рейтинга стало Лыткарино, где квартиру в жилом комплексе «Гармония парк» можно купить менее чем за четыре миллиона рублей.

«Лот без отделки площадью 24,2 квадратных метра в этом ЖК выставлен на продажу за 3,5 миллиона рублей. На втором месте студия площадью 23,4 квадратных метраза 3,6 миллиона рублей в ЖК «Новые Островцы Южный» (Раменский район)», — говорится в сообщении.

В пятерку недорогих по стоимости жилья городов вошли Жуковский, где студию можно приобрести за 3,8 миллиона рублей, Домодедово — 3,9 миллиона рублей и Балашиха, где студии стоят около четырех миллионов рублей.

Этот вид жилья занимает 18,8 процента от всех предложений на рынке недвижимости Московской области, отмечают специалисты. Средняя цена квадратного метра составляет 208 тысяч рублей при стоимости лота 5,3 миллиона рублей. Средняя площадь подмосковных студий — 25,7 квадратных метров. .

Ранее были названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир.

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