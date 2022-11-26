Названы подмосковные города с самым дешевым жильем

В 20 подмосковных городах можно найти жилье по цене менее 100 тысяч рублей за один квадратный метр. Такие данные в своем исследовании называет компания IRN.RU, результаты которого имеются в распоряжении «РБК Недвижимости».

«Минимальная стоимость одного квадратного метра вторичного жилья зафиксирована в городах Кашира и Ожерелье — в каждом из них это 61,4 тысячи рублей. На втором месте — Шатура и Рошаль. Здесь квадрат обойдется в 70,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Волоколамск с ценой квадрата в 70,3 тысячи рублей», — рассказали аналитики о самом дешевом жилье.

Специалисты отметили, что недорогую недвижимость можно также найти в Егорьевске и Куровском, где квадратный метр в среднем стоит 76,1 тысячи рублей, а также Воскресенске — 79,8 тысячи рублей, Михневе — 84,9 тысячи рублей, Орехове-Зуеве и Павловском Посаде — 87,3 тысячи рублей, Можайске, Рузе и Тучкове — 94,4 тысячи рублей, Серпухове — 95,6 тысячи рублей, Электростали и Электроуглях — 96,6 тысячи рублей, Ногинске и Черноголовке — 96,7 тысячи рублей, Коломне — 97,5 тысячи рублей за квадратный метр.

По данным компании, городов, где год назад можно было купить вторичную недвижимость по цене одного квадратного метра до 100 тысяч рублей, было больше — 31. Помимо перечисленных городов, такое жилье можно было найти в населенных пунктах Бронницы, Белоозерский, Клин, Лосино-Петровский, Свердловский, Монино, Сергиев Посад, Софрино, Дмитров, Яхрома и Чехов.

Ранее были названы округа Москвы с максимально подешевевшим арендным жильем.