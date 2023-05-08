Названо самое дешевое направление по России для пассажиров из Москвы

Самое дешевое направление для пассажиров по России из Москвы в мае назвали ТАСС в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту». Им стал Переславль-Залесский. Поездка в этот город для москвичей составит 432 рубля на человека.

Кроме того, в топ самых дешевых направлений вошли Струнино во Владимирской области (434 рубля на человека), а также Балабаново в Калужской области, Александров во Владимирской области и Обнинск в Калужской области. Билеты сюда стоят до тысячи рублей на человека.

Средний чек за железнодорожный билет из Москвы по городам России на май составляет 3 338 рублей в одну сторону, уточнили в «Туту».

Ранее москвичам назвали три доступных направления для путешествий на майские праздники. Стало известно, что цены на билеты в Нижний Новгород и Саратов не превысили пяти тысяч рублей.