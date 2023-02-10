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22:33, 10 февраля 2023
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Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами назвали аналитики сервиса «Домклик», сообщает РБК. Самыми низкими ставки долгосрочного найма оказались на западе города, в районе Внуково.

«Средняя однокомнатная квартира в этом районе предлагается за 25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — за 31,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении. При этом средние ставки аренды по другим районам Западного округа оказались выше: 45 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и 79 тысяч рублей за «двушку».

Второе место по наименьшей стоимости арендного жилья поделили Бирюлево Западное и Капотня — там снять квартиру можно в среднем за 30 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули Кузьминки — аренда квартиры в среднем обойдется здесь в 37 тысяч рублей, а в Западном Бирюлево — в 38 тысяч рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем.

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