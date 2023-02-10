Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

Районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами назвали аналитики сервиса «Домклик», сообщает РБК. Самыми низкими ставки долгосрочного найма оказались на западе города, в районе Внуково.

«Средняя однокомнатная квартира в этом районе предлагается за 25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — за 31,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении. При этом средние ставки аренды по другим районам Западного округа оказались выше: 45 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и 79 тысяч рублей за «двушку».