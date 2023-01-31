Стали известны районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем назвали «Ленте.ру» аналитики известной платформы по продаже и аренде недвижимости. Стало известно, что самая недорогая «вторичка» находится в Молжаниновском районе и Северном Медведкове.

«Среди столичных районов с самой низкой стоимостью квадратного метра "вторички" в 2022 году были выделены Молжаниновский район (159 тысяч рублей за квадратный метр), Северное Медведково (180 тысяч рублей) и Ясенево (182 тысяч рублей). В пятерку лидеров вошли Тимирязевский район (185 тысяч рублей) и Сокольники (202 тысячи рублей)», — говорится в пресс-релизе.

По данным исследования, стоимость квадратного метра в этом сегменте за год выросла на 17 процентов — с 222 тысяч до 261 тысяч рублей. При этом, по словам специалистов, в отдельных районах Москвы по этому параметру квартиры стали доступнее.

Сильнее всего за предыдущий год средняя стоимость квадратного метра снизилась в Сокольниках — с 275 до 202 тысяч рублей (минус 26 процентов). На втором месте оказался район Северное Медведково, где наблюдается снижение с 233 до 180 тысяч рублей за квадратный метр (минус 23 процента). На третьем месте Ясенево, где цена уменьшилась с 229 до 182 тысяч рублей (минус 21 процент). В топ-5 районов по снижению стоимости жилья вошли и районы ЦАО: Красносельский, где стоимость упала с 333 до 285 тысяч рублей (минус 14 процентов) и Мещанский — с 449 до 391 (минус 13 процентов).

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отмечает, что причин снижения стоимости «квадрата» в отдельных локациях можно выделить несколько. В первую очередь, в некоторых столичный районах на вторичный рынок попали объекты из вчерашних новостроек: их приобретали в качестве инвестиций на этапе договора долевого участия и после сдачи домов выставили на продажу. Собеседник издания уточнил, что в таких квартирах часто нет чернового ремонта, из-за чего цена ниже.

«Вторая причина — рост доли жилья с юридическим статусом апартаментов, которые также продаются в среднем на 10-30 процентов дешевле обычных квартир. Третья — изменение структуры предложения в пользу жилья с наибольшим количеством комнат. В них стоимость квадратного метра ниже, чем в студиях и "однушках"», — добавил Хахулин.

Ранее были названы средние цены на арендное жилье в Москве и Подмосковье. В столице средняя студия или небольшая «однушка» стоит сейчас 37 536 рублей в месяц, в Московской области — 23 536 рублей в месяц.