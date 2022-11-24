Аналитики перечислили районы с самым дешевым жильем в Москве

Районы с самым дешевым жильем в Москве перечислили «Ленте.ру» эксперты «Авито Недвижимости». По данным аналитиков, самые доступные по цене квартиры на первичном рынке находятся в Кузьминках, Вешняках и Филимонковском. На вторичном — в Молжаниновском районе, Чертанове Центральном и Северном Медведкове.

В районе Кузьминки стоимость студии в новостройке в среднем составляет 4,37 миллиона рублей. В Филимонковском — 6,9 миллиона рублей за объект, в Выхине-Жулебине — 6,95 миллиона, а в Бибиреве — 7,17 миллиона. «Первичка» в Вешняках обойдется потенциальному покупателю примерно в 6,15 миллиона, сообщают специалисты.

Наиболее доступное жилье на вторичном рынке оказалось в Молжаниновском районе — в среднем 2,85 миллиона рублей за студию. Однокомнатная квартира обойдется гораздо дороже — в 8,7 миллиона, «двушка» — в 10,3 миллиона. Жилье в Чертанове Центральном возможно приобрести за 4,4 миллиона рублей: студии здесь стоят 3,8 миллиона, однокомнатные квартиры — 9,6 миллиона, двухкомнатные — 11,9 миллиона. В районах Северное Медведково и Чертаново Южное квартиры в среднем обойдутся в 4,57 миллиона рублей и 4,84 миллиона соответственно.

Ранее стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве назвала «Российская Газета» со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости». Ею стала однокомнатная квартира на юго-востоке Москвы с арендной ставкой 23 тысяч рублей в месяц.