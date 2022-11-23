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18:38, 23 ноября 2022
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Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве назвала «Российская Газета» со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости». В ноябре 2022 года самая низкая цена составляет 23 тысячи рублей в месяц за «однушку» на юго-востоке Москвы.

За эти деньги можно снять квартиру площадью 35 квадратных метров в пятиэтажном доме. Жилье расположено в 13 минутах пешком от станции метро «Стахановская». Жилье оснащено мебелью и бытовой техникой.

На втором и третьем месте по доступности стоят варианты стоимостью 25 и 27 тысяч рублей в месяц соответственно. В обоих случаях речь идет об однокомнатных квартирах.

Ранее в Москве резко выросло количество объявлений об аренде квартир. По данным сервиса «ЦИАН», их стало на 85 процентов больше.

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