Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве назвала «Российская Газета» со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости». В ноябре 2022 года самая низкая цена составляет 23 тысячи рублей в месяц за «однушку» на юго-востоке Москвы.

За эти деньги можно снять квартиру площадью 35 квадратных метров в пятиэтажном доме. Жилье расположено в 13 минутах пешком от станции метро «Стахановская». Жилье оснащено мебелью и бытовой техникой.

На втором и третьем месте по доступности стоят варианты стоимостью 25 и 27 тысяч рублей в месяц соответственно. В обоих случаях речь идет об однокомнатных квартирах.

Ранее в Москве резко выросло количество объявлений об аренде квартир. По данным сервиса «ЦИАН», их стало на 85 процентов больше.