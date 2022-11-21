Названы самые дешевые авианаправления по России

Самые дешевые авианаправления по России в декабре в своем исследовании назвал сервис путешествий OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

«Дешевле всего в декабре россиянам обойдутся полеты в Псковскую и Архангельскую области, а также в Хабаровский край. Так, средняя стоимость перелета в Псков составляет 3500 рублей, в Котлас — 3650 рублей, а Советскую Гавань — 3900 рублей», — говорится в сообщении.

Слетать недорого в конце года также можно в Комсомольск-на-Амуре — за 3950 рублей, билет в Урай и Иваново обойдется в 3960 рублей. Авиапутешествие в Нягань будет стоить в среднем 4280 рублей в одну сторону, в Тынду — 4400 рублей, Саранск — 4600 рублей, Воркуту — 4690 рублей, Вологду — 4700 рублей.

Средняя стоимость авиабилета в город Белоярский составляет 4 750 рублей, в Череповец — 5 100 рублей, в Санкт-Петербург — 5 200 рублей, в Москву — 5 250 рублей, в Ярославль — 5 400 рублей.

Ранее были определены популярные у россиян направления для путешествий на Новый год.