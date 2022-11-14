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23:32, 14 ноября 2022
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Определены популярные у россиян направления для путешествий на Новый год

Определены популярные у россиян направления для путешествий на Новый год
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Популярные у россиян направления для путешествий на Новый год назвали представители Ассоциации туроператоров (АТОР), передает Life.

Самыми востребованными у путешественников оказались отечественные горнолыжные курорты. На 80-85 процентов уже забронированы места в «Розе Хутор», Красной Поляне и горно-туристическом центре «Газпром», а на 75 процентов — в Домбае, Шерегеше, Архызе и Эльбрусе.

Не менее популярным стал исторический туризм. Больше всего россиян предпочитают новогоднее путешествие в Санкт-Петербург, Москву, Казань и города Золотого кольца России. Определены и лидеры среди зарубежных направлений — это Египет, ОАЭ и Таиланд.

Ранее стало известно о планах россиян на новогодние праздники. Согласно результатам опроса, средний бюджет на новогодний отпуск у 69,9 процента опрошенных составляет 50 тысяч рублей, у 14,1 процента — 100 тысяч, а у 16 процентов — более 100 тысяч рублей.

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