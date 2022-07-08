Перечислены города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

Города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками перечислили РБК аналитики департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

По итогам второго квартала 2022 года, лидирующую позицию в рейтинге занимает Электросталь. Средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме там составляет 98 тысяч рублей, что на 0,9 процента больше, чем в первом квартале года.

На втором месте — Богородский со 104,3 тысячи рублей за квадрат. В первом квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра в новостройке этого города была ниже на 7,2 тысячи рублей.

Третьим в рейтинге стал Дмитров, где средняя стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 11,6 процента: со 105,7 тысячи рублей в первом квартале до 117,9 тысячи рублей по итогам второго.

Следующими в списке идут Раменское (средняя стоимость квадрата в новостройке сегодня составляет 123,7 тысячи рублей), Пушкино (132 тысячи рублей), Щелково (137,2 тысячи рублей), Солнечногорск (140,4 тысячи рублей), Лыткарино (143,2 тысячи рублей), Балашиха (143,7 тысячи рублей) и Домодедово (146,3 тысячи рублей).

Ранее были перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками. Рейтинг возглавили Химки.