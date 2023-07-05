В Роскачестве назвали хорошие дешевые вина

Три вида качественных дешевых вин назвали РИА Новости в Роскачестве. По данным экспертов, лидерами рейтинга стали российские производители.

Как рассказали в организации, наиболее качественные из недорого сегмента — «Вина Кубани», среди игристых напитков высокие оценки также получили вина «Золотой Балки» и «Дербент Вино».

В Роскачестве отметили, что по итогам прошлого года в рейтинге 50 лучших вин почти половина продукции составили напитки в ценовой категории до 500 рублей. При этом 12 вин, которые были высоко оценены специалистами, стоили до 169 до 399 рублей.

Эксперты добавили, что чем крупнее производитель, тем ниже его расходы на выпускаемую продукцию и ее конечная цена.

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