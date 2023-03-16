Москвичам пообещали десятиградусное тепло

Десятиградусное тепло пообещал жителям Москвы в эфире радиостанции «Говорит Москва» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его данным, потепление придет в столицу со следующей недели, 24-25 марта.

Он объяснил резкую смену погоды «мощным выносом с юга». В дневные часы в столице прогнозируется более 10 градусов тепла, к середине третьей декады месяца ожидается значительное уменьшение снежного покрова.

В ближайшие выходные, 18-19 марта, температура в ночные часы может опуститься до минус 12 градусов. При этом днем все равно ожидаются положительные значения, подчеркнул Варакин. Синоптик добавил, что температура воздуха в марте будет существенно выше климатической нормы.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о проливных дождях в четверг, 16 марта.