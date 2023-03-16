09:40, 16 марта 2023
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Жителей Москвы предупредили о проливных дождях
Синоптик Шувалов спрогнозировал проливные дожди 16 марта в Москве.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день поднимется до плюс четырех градусов.
Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь день. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизится к нормальным значениям.
По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует о том, что в столицу уже пришла весна.
Ранее на западе Москвы в районе Фили-Давыдково заметили первые подснежники. Автор публикации отметил, что это признак начала весны.