Жителей Москвы предупредили о проливных дождях

О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день поднимется до плюс четырех градусов.

Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь день. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизится к нормальным значениям.

По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует о том, что в столицу уже пришла весна.

Ранее на западе Москвы в районе Фили-Давыдково заметили первые подснежники. Автор публикации отметил, что это признак начала весны.