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09:40, 16 марта 2023
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Жителей Москвы предупредили о проливных дождях

Синоптик Шувалов спрогнозировал проливные дожди 16 марта в Москве.

Жителей Москвы предупредили о проливных дождях
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

О проливных дождях в четверг, 16 марта, предупредил жителей Москвы в интервью NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день поднимется до плюс четырех градусов.

Синоптик уточнил, что осадки будут продолжаться весь день. Атмосферное давление начнет повышаться и приблизится к нормальным значениям.

По словам Шувалова, изменение температурного фона свидетельствует о том, что в столицу уже пришла весна.

Ранее на западе Москвы в районе Фили-Давыдково заметили первые подснежники. Автор публикации отметил, что это признак начала весны.

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