Жительница Подмосковья родила десятого ребенка

Жительница подмосковного города Дубна родила десятого ребенка, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. На свет появился мальчик весом 3580 граммов и ростом 52 сантиметра, дома его ждут пятеро братьев и четыре сестры.

«Среди семейных пар, которые выбирают Дубненскую городскую больницу как место рождения своего малыша, все больше многодетных родителей. По статистике, 28 процентов новорожденных в Дубненском роддоме уже имеют братьев и сестренок, поскольку являются третьими, четвертыми и даже восьмыми детишками в семье», — рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Воскресенска стала матерью в 11-й раз. 37-летняя россиянка родила первенца в 2005 году. После этого дети в семье появлялись через каждые один-два года.