Мальчики собрали десятки острых шурупов с футбольного поля в Москве

Мальчики обнаружили и собрали сотню острых шурупов на футбольном поле в Москве. Видео с места происшествия было опубликовано в группе «ВКонтакте» «Нагатино | Коломенская | М125».

По словам автора ролика, шурупы были разбросаны по всему покрытию футбольного поля в районе Нагатинской набережной, 44-1. Спортсмены-школьники пришли на тренировку, однако вместо игры в мяч им пришлось собирать с поля крепежные изделия.