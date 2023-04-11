02:32, 11 апреля 2023
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Мальчики собрали десятки острых шурупов с футбольного поля в Москве
Мальчики обнаружили сотню острых шурупов на футбольном поле в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Нагатино Москва М125»
Мальчики обнаружили и собрали сотню острых шурупов на футбольном поле в Москве. Видео с места происшествия было опубликовано в группе «ВКонтакте» «Нагатино | Коломенская | М125».
По словам автора ролика, шурупы были разбросаны по всему покрытию футбольного поля в районе Нагатинской набережной, 44-1. Спортсмены-школьники пришли на тренировку, однако вместо игры в мяч им пришлось собирать с поля крепежные изделия.
Очевидец призвал ответственных за спортивную площадку установить около нее камеры видеонаблюдения, чтобы избежать подобных инцидентов впредь.
Ранее москвичи пожаловались на общежитие в бывшем институте картофелеводства.