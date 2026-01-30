Десятки тонн керосина для самолетов похитили из трубы в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении более 30 тонн керосина для самолетов из трубы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Воры врезались в магистральный нефтепродуктопровод Рязань —Москва близ Раменского, рядом они арендовали ангар, где поставили бак для хранения керосина. Авиационное топливо в него они сливали полтора месяца, перекачивали в цистерну, которую для конспирации установили внутри самосвала, и отвозили покупателям. Полицейские задержали подозреваемых с поличным во время закачки в цистерну очередной партии топлива.

Украденный керосин оценили в сумму свыше 10,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых арестовали. Они — приезжие из разных регионов. Полицейские также ищут каналы продажи керосина, добавила Волк.

