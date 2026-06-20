Опубликовано 20 июня 2026, 20:481 мин.
Десятки тысяч москвичей пробежались в темноте
В Москве прошел Ночной забег.
Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»
В Москве прошел «Ночной забег». Об этом сообщается на сайте мероприятия
Спортсмены стартовали в 22 часа, после захода Солнца. Они пробежали дистанцию в 10 километров вдоль столичных набережных и финишировали на территории Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова. Для участия в забеге зарегистрировались 22 тысячи человек.
Ранее в Москве прошел «Красочный забег». Это событие назвали «самым популярным и массовым фан-раном сезона». Участникам надо было пробежать дистанцию в пять километров, на каждом отрезке спортсменов осыпали разноцветными, безопасными для здоровья красками.