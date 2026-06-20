Десятки тысяч москвичей пробежались в темноте

В Москве прошел «Ночной забег». Об этом сообщается на сайте мероприятия

Спортсмены стартовали в 22 часа, после захода Солнца. Они пробежали дистанцию в 10 километров вдоль столичных набережных и финишировали на территории Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова. Для участия в забеге зарегистрировались 22 тысячи человек.

Ранее в Москве прошел «Красочный забег». Это событие назвали «самым популярным и массовым фан-раном сезона». Участникам надо было пробежать дистанцию в пять километров, на каждом отрезке спортсменов осыпали разноцветными, безопасными для здоровья красками.