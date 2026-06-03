Москвичей позвали побегать и испачкаться

В воскресенье, 7 июня в Москве пройдет Красочный забег. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Это событие назвали «самым популярным и массовым фан-раном сезона». В этом году участникам предстоит пробежать дистанцию в пять километров, на каждом отрезке спортсменов будут осыпать разноцветными, безопасными для здоровья красками.

В связи с мероприятием на ряде центральных улиц города будет временно ограничено движение транспорта. Среди прочего, будут перекрыты Цветной бульвар, Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатская, а также боковой проезд Самотечной эстакады. Городские власти посоветовали автомобилистам заранее планировать маршруты объезда.

Отличие Красочного забега от других стартов серии Московского марафона в том, что финишное время на нем засчитывают только для трех самых быстрых мужчин и женщин, так что большинство участников будут бежать не ради победы, а ради участия.

Ранее в Москве прошел веломарафон, в котором приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей. Представители Книги рекордов России зафиксировали, что Весенний велофестиваль стал самым массовым велособытием страны.