Двух детей освободили из запертой квартиры в Подмосковье

Из запертой квартиры в поселке Мостовик Сергиево-Посадского округа освободили двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба «Московской областной противопожарно-спасательной службы». В службу «112» обратился отец детей.

«Захлопнулась входная дверь, когда он на минуту вышел на лестничную площадку. В квартире запертыми оказались дети: двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. При захлопывании двери сдвинулась щеколда, а хозяин жилья не смог ее открыть самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели прибыли на вызов и вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Дети не пострадали за время пребывания в квартире без присмотра.

Ранее из запертой квартиры в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа спасли девочку с травмой ноги. Ребенка обнаружили лежащим на полу в одной из комнат.