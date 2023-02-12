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18:41, 12 февраля 2023
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Девочку с травмой ноги спасли из запертой квартиры в Подмосковье

Девочку с травмой ноги спасли из запертой квартиры в Подмосковье
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Из запертой квартиры в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа спасли девочку с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба «Московской областной противопожарно-спасательной службы».

Местная жительница позвонила в службу 112 и сообщила, что не может попасть в собственную квартиру к своему ребенку. Дверь оказалась заперта изнутри на щеколду. Внутри находилась девочка, которая занималась танцами и повредила колено.

Спасатели прибыли на вызов и открыли дверь в присутствии полицейского. В дальней комнате они обнаружили лежащего на полу ребенка. Девочку положили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для последующей госпитализации.

Ранее из запертой квартиры в Москве спасли пенсионерку с болезнью Паркинсона. 70-летняя женщина упала и не смогла подняться самостоятельно.

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